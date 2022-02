Van Roxanne tot Shape Of My Heart: Sting verkoopt al zijn liedjes aan Universal

Na onder anderen Bob Dylan, Bruce Springsteen en Neil Young heeft nu ook Sting de rechten van zijn muziek verkocht aan een grote platenmaatschappij. Universal Music heeft zowel alle solonummers als de nummers die hij schreef voor The Police gekocht.

De overnamesom is niet bekendgemaakt. Bronnen van The Wall Street Journal zeggen dat het om zo'n 300 miljoen dollar gaat, omgerekend ruim 263 miljoen euro.

Universal wordt daarmee eigenaar van wereldhits als Roxanne, Every Breath You Take, Shape Of My Heart, If I Ever Lose My Faith In You en Englishman in New York. De overeenkomst behelst zowel de rechten van de liedjes als van opnames ervan.

Ook Every Little Thing She Does Is Magic valt onder de deal: