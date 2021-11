Wetenschappers: Every Breath You Take is het ultieme doorsneelied

Wat is eigenlijk het beste lied om te draaien, op ieder moment van de dag? Het is een vraag waar vanwege de subjectiviteit rond muziek eigenlijk geen antwoord op te geven is. Toch deden Deense wetenschappers een poging.

Ze analyseerden data uit ruim 150 miljoen streamsessies en kwamen afgelopen week in een wetenschappelijk artikel op de site van de Britse academie van wetenschappen, The Royal Society, met een antwoord: Every Breath You Take.

Het nummer uit 1983 van The Police was meteen een hit en stond onder meer in de VS en het Verenigd Koninkrijk op 1. Geregeld keert het lied terug in lijsten met beste nummers aller tijden.

De videoclip van het nummer: