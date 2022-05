Onderzoek naar spandoeken met doodsbedreiging Aboutaleb door Feyenoordfans

Kees Lau, voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord noemt de actie "bijzonder treurig". "Het is extra zout in de wonden, na de verloren finale van woensdag", zegt hij tegen Rijnmond. De voorzitter wil benadrukken dat 'dit niet Feyenoord is'. "Dit is een groepje met extreme denkbeelden."

Lau stelt ook vast dat het niet de eerste keer is dat deze groep negatief in het nieuws komt. "Maar je weet niet wie het zijn en dat maakt optreden ook zo lastig. Het is te hopen dat justitie iets weet te vinden."

Walgelijk

Feyenoord laat in een verklaring weten de teksten op de spandoek walgelijk te vinden. "Zoals al heel vaak aangegeven wijzen wij iedere vorm van discriminatie, uitsluiting, bedreiging en intimidatie af en dus zeker ook dit soort misselijkmakende uitingen. Met Feyenoord en wie wij zijn heeft dit helemaal niets te maken! Je vraagt je echt af wat hen die er als altijd weer laf, want onherkenbaar, mee op de foto gaan bezielt."

De voetbalclub wil de kwestie graag aanpakken en aan een oplossing werken. Maar daar zijn ook anderen bij nodig, zo staat in de verklaring. "Hoewel het de naam van de club schaadt en we er dus vreselijk van balen is wel duidelijk dat Feyenoord dit maatschappelijke probleem niet en in elk geval niet alleen kan oplossen. Al was het maar omdat we dus niet weten wie het zijn en dit zich steeds weer afspeelt buiten het stadion."

De club zegt ook stappen te zetten in deze kwestie. "Op zeer korte termijn zal de club contact zoeken met zowel de politie als de gemeente om te bezien hoe we, mogelijk met nog andere partijen, hier samen ten strijde kunnen trekken."