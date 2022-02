Vier verdachten opgepakt voor bekladden COC-kantoor in Rotterdam

De politie heeft vier verdachten aangehouden voor het bekladden van het kantoor van lhbti-belangenvereniging COC in Rotterdam, in september vorig jaar.

Op het gebouw aan de Schiedamsesingel werden anti-lhbti-leuzen en de letters RJK gespoten. RJK staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een deel van de harde kern van voetbalclub Feyenoord.

De verdachten, meldt Rijnmond, zijn een 26-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 27-jarige man uit Dordrecht, een 22-jarige man uit Hoogvliet en een 24-jarige Rotterdammer. Ze zijn maandag aangehouden, meldt de politie. Die gebruikte bij het onderzoek camerabeelden.

De beelden leidden uiteindelijk tot de arrestaties. "We hadden de beelden weliswaar, maar we moeten er wel zeker van zijn dat ze het zijn", legt een woordvoerster van de politie uit. De officier van justitie besloot na voorgeleiding dat de vier de zaak in vrijheid mogen afwachten.

Ook sportschool beklad

In augustus vorig jaar werd de gevel van een sportschool in Rotterdam beklad met vergelijkbare leuzen. Ook werd brand gesticht.

De sportschool is eigendom van de oprichter van Roze Kameraden, een vereniging voor lhbti-supporters van Feyenoord. Die club is kort voor de bekladding van de sportschool opgericht. De politie is in deze zaak nog steeds op zoek naar de daders.