VVD zet druk op kabinet: nog dit jaar stappen nieuwe kerncentrales in Borssele

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig vaart zet achter de bouw van nieuwe kerncentrales. Het kabinet moet nog dit jaar Borssele als favoriete locatie aanwijzen en met wetgeving beginnen, vindt de VVD, anders dreigt het een verloren jaar te worden.

De partij verwijst naar de afspraak uit het regeerakkoord dat er twee nieuwe kerncentrales bij komen. "De oorlog in Oekraïne maakt nog eens duidelijk hoe noodzakelijk een onafhankelijke energievoorziening is", zegt Kamerlid Erkens. "Kernenergie is schoon, betrouwbaar en een logische oplossing voor een vol land als Nederland."

De VVD wil dat de twee grote nieuwe centrales in Borssele gebouwd worden omdat daar al kennis en ervaring is. De industrie en de havens, Borssele ligt aan de Westerschelde, kunnen er de opgewekte elektriciteit in waterstof omzetten. Ook is er lokaal draagvlak, mede vanwege de werkgelegenheid, verwacht de partij.