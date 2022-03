Eerste nieuwe Finse kernreactor in 40 jaar gestart met stroomproductie

In Finland is de eerste nieuwe kernreactor in veertig jaar tijd gestart met het leveren van elektriciteit. Het is ook de eerste nieuwe Europese reactor in vijftien jaar tijd. De overige twee reactoren van kerncentrale Olkiluoto, in Eurajoki in Zuidwest-Finland, stammen uit de jaren 70 en 80.

In december werd de reactor al opgestart, nu is Olkiluoto 3 ook aangesloten op het nationale stroomnetwerk. De productie wordt geleidelijk opgevoerd totdat in juli het maximale vermogen van 1600 megawatt wordt bereikt. Op dat moment kan de reactor voorzien in 14 procent van de Finse elektriciteitsbehoefte.

Kerncentrales vormen in Finland de belangrijkste productiemethode voor stroom. Verder komt 25 tot 30 procent van de elektriciteit uit het buitenland, vooral uit Zweden maar voor een belangrijk deel ook uit Rusland.

Door het openen van Olkiluoto 3 wordt Finland minder afhankelijk van het buitenland. Volgens het Finse nucleaire consortium TVO, de eigenaar van de centrale, kan de energie-import van Finland in 2025 met de helft zijn verlaagd.

Tegenvallers en kostenoverschrijding

De totstandkoming van de nieuwe kerncentrale had heel wat voeten in de aarde. Het project werd in 2002 goedgekeurd. In 2005 werd begonnen met de bouw en in 2009 had de kerncentrale geopend moeten worden. Bij de bouw traden echter talloze technische problemen op, waardoor de oplevering keer op keer moest worden uitgesteld.

TVO en leverancier Areva spanden rechtszaken tegen elkaar aan vanwege de kostenoverschrijdingen. Het Franse Areva zou de centrale samen met het Duitse Siemens bouwen voor 3 miljard euro. Uiteindelijk liepen de kosten naar schatting op tot 11 miljard euro. In 2018 kwamen TVO en Areva tot een schikking.