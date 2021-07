Kabinet: marktpartijen willen wel investeren in kernenergie

Marktpartijen zoals aannemers, exploitanten en leveranciers zijn wel degelijk bereid te investeren in de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Dat blijkt volgens demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken uit een rapport van adviesbureau KPMG, dat is opgesteld in opdracht van de Tweede Kamer.

In een brief aan de Kamer schrijft Yesilgöz dat de marktpartijen wel als voorwaarde stellen dat de overheid de bouw financieel rendabel maakt. Ook maatschappelijk draagvlak is belangrijk.

Het kabinet ging er tot nu van uit dat er geen animo was voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale in ons land, maar Yesilgöz laat nu toch een zogeheten scenariostudie opstellen. Daaruit moet blijken hoe kernenergie een rol kan gaan spelen vanaf 2030.

Duurzame energiebron

"We hebben niet de luxe om een duurzame energiebron uit te sluiten", zegt de staatssecretaris. Kerncentrales stoten geen CO2 uit en kunnen daarmee volgens haar een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen.

Uit het rapport van KPMG blijkt dat de meeste bedrijven zouden kiezen voor het bouwen van een bestaand model kerncentrale met een generatie III-reactor, meldt Yesilgöz. Die kan binnen 11 tot 15 jaar gebouwd worden.

Ook verschillende kleine kerncentrales, zogeheten Small Modular Reactors, worden als een interessante optie gezien. Die zijn echter nog niet commercieel beschikbaar.

Zeeland positief

De provincie Zeeland, waar in Borssele de enige Nederlandse kerncentrale staat, is positief over de bouw van een nieuwe centrale. Ook voor Noord-Brabant is het onder voorwaarden bespreekbaar.

Borssele staat op de nominatie om in 2033 te sluiten, maar het kabinet verkent de mogelijkheden om de centrale, die stamt uit het begin van de jaren 70, langer open te houden.