Aanslag Texas: 18-jarige dader handelde alleen, toedracht nog onbekend

De schietpartij in Uvalde is de dodelijkste in de Verenigde Staten sinds 2012, toen twintig leerlingen en zes medewerkers van de basisschool Sandy Hook in Connecticut werden doodgeschoten. Volgens persbureau AP zijn er in Texas nooit eerder zo veel mensen om het leven gekomen bij vuurwapengeweld op een basisschool.

In Uvalde, op zo'n 120 kilometer van de grens met Mexico, wonen ongeveer 16.000 mensen, van wie de meeste tot de latinogemeenschap behoren. De basisschool waar de schietpartij plaatsvond ligt in een woonwijk.

Wapenlobby

De aanslag op de school wakkert in de Verenigde Staten opnieuw het debat aan over het wapenbezit in het land. President Biden vroeg zich in een persconferentie af wanneer het land in opstand gaat komen tegen de wapenlobby. "Het idee dat een 18-jarig kind een wapen kan kopen is fout. Ik heb er genoeg van. We moeten iets gaan doen."

Ook de Democratische oud-president Obama heeft gereageerd op de schietpartij. Volgens hem is de VS verlamd, "niet door angst, maar door een wapenlobby en een politieke partij die op geen enkele manier bereid is om te doen wat nodig is om deze tragedies te voorkomen", zei hij, doelend op de Republikeinse partij.