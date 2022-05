Wekdienst 25/5: Feyenoord in finale Conference League • Uitspraak in zaak campingmoord

Goedemorgen! Voor Feyenoord is het een spannende dag, de club speelt in Tirana de allereerste Conference League-finale tegen AS Roma. En de rechter doet uitspraak in de zaak over de Pettense campingmoord van bijna 30 jaar geleden.

Eerst het weer: Er is geregeld zon en vooral in het noorden is sprake van een enkele bui. Maxima liggen tussen de 16 graden direct aan zee tot 19 graden in het binnenland.