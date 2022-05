'Mogelijk schadelijke pesticiden op fruit en groenten fors toegenomen'

Ook emeritus hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht zegt dat deze stoffen in kleine hoeveelheden vrijwel geen risico vormen voor gewone consumenten van groente en fruit. "Je moet wel heel veel groente en fruit eten om in de buurt van gevaarlijke hoeveelheden te komen", zegt Van den Berg. Anders is het voor boeren zelf en omwonenden van akkers. "Naar de effecten voor hen is wel meer onderzoek nodig."

Ook het gebruik van een mix van meerdere pesticiden tegelijkertijd komt vaker voor, blijkt uit het onderzoek. In 2011 kwam op 6,4 procent van het onderzochte fruit een 'pesticidencocktail' voor, in 2019 was dat 10,2 procent. Deze cocktails zijn een grote zorg van neuroloog Bas Bloem van de Radbouduniversiteit. "We kijken nu alleen naar losse middelen, maar weten niet wat de combinatie van deze stoffen doet met de risico's", zegt Bloem.

Bloem pleit in zijn boek voor nieuwe manieren om de veiligheid van pesticiden te toetsen. Hij onderzoekt al jaren welke rol pesticiden spelen in het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Cumulatieve effecten

Volgens Bloem is de manier waarop pesticiden worden getest ontoereikend. Dat gebeurt op muizen. Er wordt gekeken of ze de stof overleven, of de stof kankerverwekkend is en of er schade aan de neurologische systemen ontstaat. Volgens Bloem schiet de test vooral in de laatste categorie tekort. "Er wordt geen rekening gehouden met eventuele cumulatieve effecten."

Muilerman van het PAN roept de regering op om haast te maken met strengere wetgeving. "Er zijn wel alternatieven voor pesticiden, maar er wordt te weinig druk uitgeoefend. Voor boeren is er geen prikkel om het anders aan te gaan pakken."