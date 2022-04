Nieuw onderzoek naar rol pesticiden bij hartritmestoornissen: 'Link op het spoor'

De rol die pesticiden spelen bij hartritmestoornissen wordt nader onderzocht. Reden hiervoor is dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat pesticiden het hartritme kunnen verstoren. Hoogleraar Bianca Brundel, als specialist hartritmestoornissen verbonden aan het Amsterdam UMC, leidt het onderzoek.

"Het was nog niet bekend dat pesticiden mogelijk een rol spelen bij hartritmestoornissen", zegt Brundel, die de stichting AFIP oprichtte om onderzoek te doen naar boezemfibrilleren. "Via onze stichting hebben mensen aangegeven dat pesticidegebruik een oorzaak kan zijn voor hun boezemfibrilleren."

Eerder zei de moleculair en celbioloog tegen Trouw "een link op het spoor te zijn" wat betreft de chemicaliën die worden gebruikt om onkruid en ongedierte te bestrijden in de land- en tuinbouw. "Uit beginstudies maken we op dat blootstelling aan pesticiden meer kans geeft op boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren genoemd. Er zijn nog geen harde conclusies en we werken op dit moment aan een wetenschappelijke publicatie", zegt Brundel tegen de krant.

Behandeling

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis in westerse landen, zegt Brundel. Ongeveer 345.000 Nederlanders hebben er last van. Volgens de Hartstichting is het geen levensbedreigende aandoening, maar is er meestal wel behandeling nodig om schade aan het hart te voorkomen.

Bij boezemfibrilleren heeft iemand een onregelmatige, meestal te hoge hartslag, wat kan leiden tot een opgejaagd en duizelig gevoel, benauwdheid en flauwvallen. Ook verhoogt het de kans op een beroerte en hartfalen. "We willen weten wat de trigger is", zegt Brundel. "Nu krijgen alle patiënten dezelfde therapie, maar wat is de oorzaak? Als we dat weten, kunnen we gerichter behandelen."

Ook zou er volgens haar dan gekeken kunnen worden of er alternatieven zijn voor bepaalde pesticiden. Andere oorzaken voor boezemfibrilleren zijn een hoge bloedruk, suikerziekte of overgewicht. "Ook zijn het meer oudere mensen," zegt Brundel, "maar ook jongere mensen kunnen het ontwikkelen. Er zijn diverse triggers voor deze aandoening, en pesticiden zou er zomaar één van kunnen zijn."

Specialist

In het onderzoek wil Brundel ook kijken of hartritmestoornissen vaker voorkomen bij mensen die met pesticiden werken of bij omwonenden van de velden waar ze worden gebruikt. Bij experimenten in het lab ziet de hoogleraar aanwijzingen voor een mogelijke link tussen bepaalde pesticiden en boezemfibrilleren, maar ze wil graag meer input van burgers zelf om die in kaart te brengen. Onder meer door te meten hoeveel pesticiden er in het bloed zitten.

Brundel kreeg een grote subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor research. Ze start in september met het project.