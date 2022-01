CBS: gebruik bestrijdingsmiddelen in landbouw afgenomen

In 2020 werd bijna de helft van de gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om schimmels en bacteriën te bestrijden. Vergeleken met 2016 is dat 20 procent minder. Met 44 procent van het totaal blijft dit wel de meest gebruikte soort, meer dan bijvoorbeeld middelen tegen onkruid, insecten of slakken.

Om een populair schimmelbestrijdingsmiddel was de afgelopen jaren overigens veel te doen. Onderzoeksprogramma Zembla meldde in 2019 dat schimmelverdelger Mancozeb deels dezelfde schadelijke stoffen bevat als een toen al verboden middel dat door de wetenschap in verband wordt gebracht met Parkinson. Mancozeb werd in 2020 verboden.

Chemische bestrijdingsmiddelen

Landbouworganisatie LTO Nederland vindt het "een knappe prestatie" dat boeren minder bestrijdingsmiddelen zijn gaan gebruiken, zei de branchevereniging deze week bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Maar de landbouworganisatie ziet ook dat het steeds moeilijker is om gezonde gewassen te telen, omdat het aantal toegestane bestrijdingsmiddelen "in rap tempo afneemt, terwijl effectieve en betaalbare alternatieven uitblijven".

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat Nederland in 2030 vooroploopt op het gebied van duurzame gewasbescherming. Chemische bestrijdingsmiddelen moeten dan zo veel mogelijk zijn vervangen door preventieve maatregelen en biologische middelen.

LTO Nederland denkt echter niet dat de sector in 2030 zonder chemische middelen kan. "Dit is een utopie. Ook in een weerbaar teeltsysteem kunnen ziekten en plagen optreden en zijn genetica, natuur en techniek voorlopig niet toereikend om het gewas volledig te beschermen."