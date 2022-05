Chinese en Russische bommenwerpers scheren langs Japan tijdens belangrijke top

"We veroordelen alle dwingende en eenzijdige acties die de status quo veranderen en de spanningen in de regio verhogen." Zo luidt de gezamenlijke verklaring van de leiders van de VS, India, Japan en Australië, die zich vandaag voor een top in Tokyo hebben verzameld. Ondertussen scheren enkele honderden kilometers verderop zes Chinese en Russische bommenwerpers vlak langs het Japanse luchtruim.

Het Japanse Ministerie van Defensie stuurt met haast een aantal straaljagers de lucht in om de situatie onder controle te krijgen. Het is een strijd van machtsvertoon.

In totaal vlogen twee Chinese, twee Russische en twee niet geïdentificeerde bommenwerpers urenlang vlak langs het Japanse luchtruim. "Dit soort militaire oefeningen door China en Rusland tijdens de Quad-top zijn bedoeld als demonstratie, om te laten zien dat ze een dreiging zijn voor ons land," zegt de Japanse minister van Defensie Nobuo Kishi tegenover de pers.

Een Russisch verkenningsvliegtuig werd ook gespot, en in de dagen voorafgaand aan de top voeren meerdere Chinese oorlogsschepen dicht langs de Japanse kust. "Het is nog provocerender dan in het verleden," benadrukt Kishi.

Agressie en expansiedrift

Het is pas de tweede keer dat de leiders van de zogenoemde Quad-landen elkaar in persoon ontmoeten. De Amerikaanse president Joe Biden, de Japanse Premier Fumio Kishida, de Indiase minister-president Narendra Modi, en de kersvers verkozen Australische premier Anthony Albanese vergaderen over grote ontwikkelingen in de Indo-Pacific regio, een gebied die het grootste deel van Azië en Oceanië beslaat.

Schone energie, cybersecurity en nieuwe investeringen in regionale infrastructuur komen allemaal aan bod. Maar door de invasie van Oekraïne staat regionale veiligheid het hoogst op de agenda. De top en het bezoek van Biden aan Zuid-Korea en Japan in de dagen ervoor moeten dan ook dienen als waarschuwing tegen Russische agressie en de Chinese militaire expansiedrift in de regio.