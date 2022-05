Unicef: Nederland biedt geen gezonde leefomgeving voor kinderen

Nederland scoort net als veel andere welvarende landen niet goed als het gaat om het bieden van een gezonde leefomgeving aan kinderen. Dan gaat het om de leefomstandigheden van kinderen in Nederland, maar ook van kinderen elders in de wereld. Dat meldt Unicef op basis van eigen onderzoek.

Voor dat onderzoek in 39 landen is gekeken naar blootstelling aan bijvoorbeeld vervuilde lucht, pesticiden en lood en toegang tot veilige wegen, daglicht en groen. Daarnaast zijn de aanpak van de klimaatcrisis, het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en het dumpen van elektronisch afval belangrijke factoren.

Nederland staat op plek twaalf als het gaat om de leefomgeving voor kinderen in eigen land. Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen hebben bijvoorbeeld vaker te maken met geluidsoverlast, door wegverkeer en vliegtuigen.

Ook wordt in Nederland 1 op de 12 kinderen blootgesteld aan een hoge mate van vervuiling door pesticiden. Die kunnen kankerverwekkend zijn en het zenuwstelsel aantasten, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie.

Drie of vijf aardbollen

Als het gaat om impact op de leefomgeving van kinderen op andere plaatsen in de wereld, dan staat Nederland op plek 27. Nederland scoort bijvoorbeeld slecht in de verwerking van elektronisch afval, dat gevaarlijke stoffen bevat zoals kwik, cadmium en lood. De gemiddelde Nederlander is goed voor meer dan 20 kilo elektronisch afval per jaar, zeggen de onderzoekers.

Volgens het rapport zijn de drie landen met de grootste verbruik de Verenigde Staten, Canada en Luxemburg. Als de rest van de wereld evenveel zou consumeren als die landen, dan zouden er vijf aardbollen moeten zijn om aan die behoefte te kunnen voldoen, zeggen de onderzoekers. Als het verbruik van Nederland als norm zou gelden, dan is drie keer de aarde nodig.