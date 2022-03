Miljoenen kinderen op achterstand door sluiting scholen in coronatijd, zegt Unicef

In Uganda keerde 1 op de 10 leerlingen niet terug, nadat in januari de scholen na een sluiting van twee jaar weer opengingen. In Zuid-Afrika verdrievoudigde het aantal wegblijvers tussen maart 2020 en juli 2021 naar 750.000. In Malawi was in het voorgezet onderwijs bij de meisjes een verdubbeling van de uitval te zien.

Kinderen die geen onderwijs krijgen, hebben een verhoogde kans dat ze nooit goed leren lezen, schrijven en rekenen. Ook is er een grotere kans dat ze slachtoffer van uitbuiting worden en hun leven lang arm zullen zijn.