Na bijna twee jaar gaan miljoenen leerlingen in Uganda weer voor het eerst naar school

De reacties van ouders op de opening van de scholen zijn wisselend. Een deel is blij dat hun kind nu wat geld verdient voor de familie en stuurt zijn kroost niet terug, of kan het schoolgeld of het uniform niet betalen. Maar er is ook opluchting dat kinderen weer kunnen leren, zoals bij Dan Seguja, vader van vijf kinderen.

"Kinderen moeten leren. Ik snap überhaupt niet waarom de scholen gesloten zijn en denk dat kinderen daar veiliger zijn, ook voor corona. Thuis gaan we naar de markt en drukke plekken, dan kunnen ze het ook krijgen."

Hij maakt zich wel zorgen of de scholen open kunnen blijven. "Toen ze twee jaar geleden dichtgingen hadden we het volledige schoolgeld betaald voor het jaar en dat geld hebben we niet teruggekregen. Wie zegt dat dit niet weer gebeurt?"

Dat zegt ook Maria Ntale, moeder van vier, die zich behalve over het schoolgeld ook zorgen maakt over corona. "Maar toch denk ik dat het beter is dat de kinderen weer terug zijn, want het online leren werkte niet."

Haar dochters gaan naar een van de beste privéscholen nabij Kampala en zij konden online doorleren. Maar voor het grootste deel van de kinderen bestond die mogelijkheid niet, omdat voor veel mensen een computer of alleen al een internetverbinding onbetaalbaar is. Zo is er een nog grotere kloof ontstaan tussen rijkere en armere kinderen.

Heel veel inhalen

Om ouders die bezorgd zijn over corona gerust te stellen testen sommige scholen hun leerlingen. Volgens schooldirecteur Isaac Kinobe van de middelbare school St. Jude is de helft van de leerlingen op zijn school positief.

Het testen is geen landelijk beleid, de regering heeft juist afgeraden dit te doen. "Het is op verzoek van de ouders", zegt Kinobe. "Sommige ouders nemen hun kind mee naar huis als het positief is, maar ze kunnen ook hier in quarantaine."

Hoe groot de schooluitval is zal eind deze week pas duidelijk worden. Veel scholen spreiden de terugkomst van de klassen. Op de school van lerares Asagiu zijn donderdag alle leerlingen terug. "Dan kunnen we de balans opmaken en hebben we heel veel in te halen."

Met medewerking van Samson Ntale, journalist in Uganda.