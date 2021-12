Unicef en 59 andere organisaties: open scholen en sluit ze niet weer

Het demissionaire kabinet besloot basisscholen, middelbare scholen en hoger onderwijs een week voor de kerstvakantie al fysiek te sluiten, uit voorzorg vanwege de opkomende omikronvariant. Door een buffer in te bouwen tussen de laatste lesdag en de feestdagen hoopte het kabinet dat er tijdens de feestdagen minder ouderen door hun kleinkinderen besmet zouden raken.

Daarbij werd gezegd dat het de bedoeling was om de scholen na de kerstvakantie op 10 januari weer te openen. Of dat ook gebeurt, is nog niet duidelijk. Het kabinet neemt daar op 3 januari een besluit over.

Er zijn voorzichtig positieve geluiden dat de omikronvariant minder ziekmakend is. Tegelijkertijd lijkt het erop dat omikron besmettelijker is dan de deltavariant. Dat kan ervoor zorgen dat er in korte tijd veel meer mensen ziek worden, waardoor de druk op de ziekenhuizen toch toeneemt. "Als het ook maar enigszins verantwoord is, pleit ik ervoor dat de scholen weer open kunnen", zei kinderarts en OMT-lid Károly Illy gisteren tegen de NOS. "Maar dat moet dus wel kunnen in relatie tot de modellen van het RIVM."

Extra veiligheid

Amsterdamse basisscholen willen leerlingen uit groep 8 hoe dan ook vanaf 10 januari weer fysiek les laten volgen, wat het kabinet ook besluit. Dat maakten ze maandag bekend. Ze zeggen zich overvallen te voelen door de vaak late besluiten van het kabinet.

Eva Naaijkens, schoolleider van de Alan Turingschool, constateerde wel dat goede maatregelen om veilig les te geven op school vaak ontbreken: "Mooi zou zijn dat de discussie landelijk gevoerd wordt. Alle kinderen moeten daarvan profiteren." Dat vond ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe: "Denk dan aan flinke aandacht voor ventilatie, en om te beginnen met CO2-meters in de klas en ramen open en dicht. Kijken of er mondneusmaskers kunnen worden gebruikt. Kleinere klassen of grotere ruimtes hanteren."

De zestig organisaties die nu oproepen het onderwijs weer te openen gaan in hun verklaring niet in op andere maatregelen om het onderwijs veiliger te maken. Wel roepen ze op: "Zoek naar alternatieven om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Maak creatief gebruik van ruimte, tijd en menskracht. En kijk ook naar andere manieren waarop de zorgen van onderwijspersoneel verminderd kunnen worden."