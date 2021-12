Kinderen nauwelijks ziek van corona, waarom moeten scholen dan toch dicht?

Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht, zo werd gisteren op de persconferentie bekendgemaakt. Maar waarom is dat nodig als kinderen zelf nauwelijks ziek worden als ze corona krijgen?

Kinderen krijgen bij een corona-infectie doorgaans geen ernstigere klachten dan bij een willekeurige verkoudheid. Dat blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. Ruim 300 gezinnen, waarvan gezinsleden verkouden waren of corona hadden, hielden een dagboek bij over de symptomen die zij hadden. "Bij kinderen zie je dan dat er qua ernst en soort klachten helemaal geen verschillen zitten tussen corona of een verkoudheid", aldus kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning.

Toch heeft het kabinet gekozen voor sluiting van de scholen, met als belangrijkste reden het besmettingsgevaar dat kinderen opleveren voor ouderen. Epidemioloog Alma Tostmann en kinderarts en OMT-lid Károly Illy snappen dat.

"Zo'n 20 procent van de besmettingen vindt bij kinderen in de bassischoolleeftijd plaats. In potentie is dat een katalysator van omikron", zei demissionair minister De Jonge vandaag in het debat over de coronamaatregelen.