Amsterdamse leerlingen groep 8 na de vakantie gewoon naar school

D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt het een mooi plan. "Het is natuurlijk belangrijk voor deze kinderen, in een belangrijk jaar. En fysiek onderwijs is het beste, weet ik uit ervaring." Al kan hij zich wel scheve gezichten voorstellen in andere steden. "Maar de ruimte die scholen kunnen nemen op andere plekken is hetzelfde. Laten we vooral alles doen wat veilig kan." Hij pleit voor een landelijke regeling.

Alle scholen in Nederland zijn tot zeker zondag 9 januari gesloten, zo werd in de laatste persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge aangekondigd. Op 3 januari bekijkt het demissionaire kabinet of de scholen na de kerstvakantie weer open kunnen.

Januari is volgens de basisscholen een belangrijke maand voor de leerlingen die in het laatste schooljaar zitten. "Los van het feit dat ze al twee sluitingen thuis hebben gezeten, moet er een schooladvies komen en toetsen worden afgenomen die richtinggevend zijn voor dat advies. En ook gewoon het hele aspect van een nieuwe school kiezen, met je andere klasgenoten het jaar afronden, naar dat einde toewerken, op een goed niveau blijven om de volgende stap te kunnen nemen. Dus logisch dat je zegt: die groep is kwetsbaar", zegt Eva Naaijkens, schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam.

VVD-Kamerlid Mariëlle Paul is niet te spreken over het voornemen van de Amsterdamse basisscholen. "We kunnen nu nog niet zeggen of het verstandig is om de scholen dan te openen. Dat is de reden dat het advies van experts pas kort van te voren komt, als we weten hoe het virus er dan voor staat. Dat advies wachten wij af en het zou verstandig zijn als de scholen in Amsterdam dat advies ook afwachten."

Afwachten

"Er zijn natuurlijk veel positieve signalen rondom omikron afgegeven", zegt epidemioloog Amrish Baidjoe, maar zelf is hij er nog niet zo positief over over de nieuwe variant. "We moeten het echt allemaal afwachten. Nu is het nog te vroeg. Laat de huidige infecties eerst wat meer dalen. Dan is er weer ruimte om te experimenteren met nieuwe manieren om scholen of andere sectoren veilig open te doen."

Hij wil dat scholen samen met GGD en OMT nadenken over verantwoord weer open gaan. "Denk dan aan flinke aandacht voor ventilatie, en om te beginnen met CO2-meters in de klas en ramen open en dicht. Kijken of er mondneusmaskers kunnen worden gebruikt. Kleinere klassen of grotere ruimtes hanteren. Klassen niet gelijk naar 100 procent en binnen het onderwijs prioriteit geven aan leerlingen die zeer slecht gedijen bij thuisonderwijs."