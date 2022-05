Aantal meldingen discriminatie toegenomen, mede door coronaregels

Bij gemeenten kwamen veel meldingen binnen over de coronamaatregelen. Het coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht leiden tot klachten van mensen die zich gediscrimineerd voelden. De onderzoekers zeggen dat 31 procent van alle meldingen bij gemeenten over 'niet-wettelijke' of 'overige' discriminatiegronden gaan, een duidelijk toename in vergelijking met eerdere jaren.

Het gaat dan om mensen die zich niet hebben laten vaccineren vanwege een persoonlijke overtuiging die niet wettelijk beschermd is. Ook mensen die om niet-medische redenen weigeren een mondkapje te dragen en hierdoor niet bij het ziekenhuis naar binnen mogen, vallen hieronder.

Een kleiner deel van de meldingen bij gemeenten heeft te maken met discriminatie op grond van handicap, een chronische ziekte of met leeftijdsdiscriminatie. Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman ontvingen veel klachten over de coronamaatregelen. Bij de Nationale ombudsman kwamen 321 klachten over discriminatie door overheidsinstanties binnen, waarmee het aantal klachten meer dan verdubbelde.

Meer meldingen over horeca

De politie registreerde meer incidenten in 2021 dan een jaar eerder. Wel ging het net als voorgaande jaren voornamelijk over herkomst (42 procent) en seksuele geaardheid (32 procent). De registraties van discriminatie op grond van handicap stegen door de coronamaatregelen, waarbij iemand een beperking opvoerde om geen mondkapje te willen of kunnen dragen.

Gemeenten ontvingen in 2021 de meeste meldingen over openbare voorzieningen, ziekenhuizen, gemeentelijke dienstverlening of de Belastingdienst: 28 procent van de meldingen gaat hierover. Dit komt met name door meldingen die te maken hebben met de coronamaatregelen zoals mondkapjes of het coronatoegangsbewijs.

De arbeidsmarkt, waar traditioneel de meeste gemeentemeldingen over binnenkomen, was goed voor 16 procent. Het aandeel meldingen over horeca, sport en recreatie nam toe. Ook dat heeft te maken met de coronamaatregelen. Bij CRM was in 34 procent van de verzoeken om een oordeel het terrein 'arbeid' het grootste, net als voorgaande jaren.