Mensenrechtencollege: ziekenhuis discrimineerde transgender man

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam heeft een transgender man ten onrechte naar een psycholoog gestuurd, in plaats van hem lichamelijk te behandelen voor pijnklachten aan de baarmoeder en eierstokken. Bij de doorverwijzing was sprake van discriminatie. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld in de zaak, die in maart door de man werd voorgelegd.

De man die de klacht had ingediend is Brand Berghouwer, de voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. Berghouwer klopte al in 2017 bij een gynaecoloog aan met pijnklachten in de onderbuik. Vastgesteld werd dat er fysiek iets mis was en Berghouwer werd behandeld met medicatie. Maar daarbij werd verteld dat op lange termijn misschien operaties aan de baarmoeder of eierstokken nodig waren voor een definitieve oplossing.

Twee jaar later kreeg hij opnieuw klachten en trok hij aan de bel. Maar bij die tweede behandeling werd Berghouwer lichamelijk niet onderzocht en in plaats daarvan door een arts doorverwezen naar een psycholoog van de genderkliniek van het Amsterdam UMC.

Het College is van mening dat er sprake was van discriminatie bij die doorverwijzing. Berghouder zocht een operatie als oplossing voor de pijn, niet in het kader van zijn lichamelijke transitie. Toch behandelde het ziekenhuis de hulpvraag wel als zodanig. Doordat het ziekenhuis Berghouwer direct doorverwees zonder lichamelijk onderzoek te hebben gedaan, maakte het zich schuldig aan discriminatie op grond van geslacht.