Zorgen over 3D-vuurwapens, politie en OM willen verbod op delen ontwerp

De Nederlandse politie is bezorgd over de opkomst van 3D-geprinte vuurwapens. Die worden zowel hier als in het buitenland steeds vaker gevonden. Politie en justitie pleiten voor een verbod op het verspreiden van de ontwerpen voor 3D-wapens.

Vorig jaar vond de politie veertien keer 3D-vuurwapens of onderdelen daarvoor. Het was voor het eerst dat de politie zulke wapens in Nederland aantrof. De politie ontdekte ook een aantal werkplaatsen, waar op grotere schaal vuurwapens werden geprint.

Dit jaar zijn ook alweer een paar keer 3D-vuurwapens gevonden, zegt Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche. "We zien dat deze wapens een nieuwe doelgroep bereiken: mensen die niet in het criminele circuit zitten, maar wel een wapen willen hebben, zoals mensen met extremistisch gedachtegoed."

Zichzelf beschermen

Zo pakte de politie in februari een vermoedelijke rechts-extremist op in het Zeeuwse dorpje Zonnemaire. Hij had, naast vlaggen met hakenkruizen, een 3D geprint semiautomatisch wapen en scherpe munitie in bezit. Volgens de politie wilde de man een wapen hebben om zichzelf te kunnen beschermen.

Voor zover bekend zijn in Nederland nog geen wapens uit de 3D-printer gebruikt bij schietpartijen, maar in het buitenland wel. Zo had de dader van de aanslag in de Duitse stad Halle in 2019 zelfgemaakte wapens.

Niet alleen bij extremisten, ook onder hobbyisten die het leuk vinden om te experimenteren met het maken van 3D-wapens lijkt er interesse te zijn. Levensgevaarlijk, waarschuwt de politie. Uit schietproeven blijkt dat de wapens erg onbetrouwbaar zijn. "Er is veel expertise nodig om zo'n wapen goed in elkaar te zetten", zegt Kraag. "In het ergste geval klapt hij uit elkaar als je afvuurt."

Strafbaar

Het hebben van 3D-wapens (of onderdelen daarvan) is in Nederland verboden. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor gewone vuurwapens. Maar het publiceren en verspreiden van de ontwerpen voor 3D-wapens is niet strafbaar. Dat moet veranderen, vinden politie en Openbaar Ministerie.

"Zo'n handleiding heeft geen ander doel dan het maken van een 3D-wapen", zegt officier van justitie Zlatko Trokic, belast met de aanpak van vuurwapens. "Dat is een illegaal doel."

Ook al zullen er op internet altijd plekken blijven waar de bestanden te vinden zijn, een verbod op de verspreiding van handleidingen heeft volgens Trokic wel degelijk zin. "Ik vergelijk het met de verspreiding van kinderporno. Dat is niet overal te stoppen, maar de strafbaarstelling maakt het wel veel moeilijker om het te downloaden."

Vandaag praat de politie over de aanpak van zelfgemaakte wapens met andere Europese landen en met producenten van 3D-printers. "We kijken of we ook technologische barrières kunnen opwerpen in printers, zodat dit soort blauwdrukken niet meer geaccepteerd worden", zegt Andy Kraag.