Politie stuit op thuisfabriek voor 3D-vuurwapens

De politie heeft in een huis in Rhoon een 3D-wapenfabriek gevonden. Het is de eerste keer dat de politie in Nederland is gestuit op een plek waar 3D-wapens worden geprint.

De politie deed de vondst woensdag, toen agenten op de A4 bij Leiden een auto controleerden die naar voren kwam in een ander onderzoek. In die auto vonden ze een vuurwapen, waarna de drie inzittenden werden aangehouden.

In het huis van een van de verdachten, een 30-jarige man uit Rhoon, troffen agenten vervolgens negen 3D-printers aan die op dat moment onderdelen van vuurwapens aan het printen waren. Ook lagen er tientallen onderdelen die al geprint waren en setjes met metalen onderdelen die nodig zijn om er een werkend vuurwapen van te kunnen maken.

Kwaliteit

De Nederlandse politie is bezig met onderzoek naar het gebruik van en de handel in 3D-geprinte vuurwapens in het land. Nu is de omvang daarvan nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk wapens in omloop zijn uit de thuisfabriek in Rhoon.

Op internet circuleren blauwdrukken om zelf vuurwapens te kunnen printen, maar volgens wapendeskundigen is de kwaliteit van 3D-geprinte wapens tot nu toe niet erg goed. Bovendien is in het criminele circuit eenvoudig aan echte vuurwapens te komen, waardoor 3D-wapens vooralsnog geen heel bruikbaar alternatief lijken te zijn.