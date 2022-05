Foto's van lockdownborrel met Johnson gepubliceerd

De Londense politie rondde vorige week het onderzoek naar het zogeheten partygate-schandaal af en maakte bekend 126 boetes te hebben opgelegd aan politici en ambtenaren. De boetes hadden betrekking op acht verschillende bijeenkomsten, tussen mei 2020 en april 2021.

Volgens ITV zijn er ook boetes uitgedeeld vanwege de bijeenkomst waarvan de nu gepubliceerde foto's afkomstig zijn. De BBC zegt te weten dat er zeker één aanwezige beboet is. Dat was niet Johnson. Hij heeft wel een boete gekregen omdat hij in juni 2020 in de ambtswoning een feestje ter gelegenheid van zijn eigen verjaardag had bijgewoond, op een moment dat het vanwege corona verboden was met grote groepen bijeen te komen.

Johnson bood vorige maand, niet voor het eerst, excuses aan voor zijn betrokkenheid bij 'partygate', maar zei tegelijkertijd dat het niet bij hem was opgekomen dat de bijeenkomst als feestje gezien zou kunnen worden.

Los van het politieonderzoek heeft ook topambtenaar Sue Gray op verzoek van Johnson onderzoek gedaan naar partygate. De verwachting is dat haar volledige rapport een dezer dagen naar buiten komt. Johnson zal dan een uitgebreide verklaring afleggen in het Lagerhuis, zeg een woordvoerder van de premier tegen de BBC.