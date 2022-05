Geen staal of plastic meer, biologisch afbreekbaar kunstrif getest in Arnhems zeeaquarium

Het tropische aquarium van Burgers' Zoo is het grootste aquarium-koraalrif in Europa. Alleen in de VS en in Australië zijn er grotere riffen. In die aquaria wordt onderzoek gedaan naar hoe de riffen geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld door koraal uit de natuur te halen en in aquaria te plaatsen totdat de natuurlijke omstandigheden weer beter zijn.

Er wordt ook gekeken naar hoe koraal zich voortplant, waarbij veel nieuw koraal weer op verschillende plekken in de natuur wordt teruggeplaatst.