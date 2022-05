Nederland is niet langer slechtste jongetje van belastingklas, zegt Commissie

Voor het eerst in jaren wordt Nederland niet op de vingers getikt door de Europese Commissie vanwege de belastingregels voor bedrijven en beleggers. Het kabinet moet nu wel in rap tempo hervormingen doorvoeren op de arbeidsmarkt en verduurzamen. Dat schrijft de Commissie vandaag in hun jaarlijkse aanbevelingen aan Nederland.

Al jaren zit Nederland in het Europese verdomhoekje als het gaat om het tegengaan van belastingontwijking. Meerdere ministers hebben geprobeerd de slechte reputatie van Nederland in Europa te verbeteren. Bij eerdere aanbevelingen zei de Commissie al dat Nederland goed op weg was om belastingontwijking aan te pakken.

Nederland doorstroomland

Zo werden de regels voor brievenbusfirma's flink aangescherpt. Na lange discussies is vorig jaar januari ook een bronbelasting ingevoerd in Nederland. Prominente multinationals en beroemdheden betaalden jaren vrijwel geen belasting omdat ze Nederland als doorstroomland gebruikten. Tot vorig jaar hoefden zij bijvoorbeeld geen royaltybetalingen te doen, waarna het geld doorstroomde naar Ierland en de Bermuda-eilanden.