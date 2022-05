Warmtepompen in 2026: realisatie afhankelijk van kosten en genoeg personeel

Volgens Techniek Nederland wordt een derde van de warmtepomp vergoed. Een exact bedrag is volgens de organisatie moeilijk te bepalen. Dat hangt onder meer af van hoe groot de pomp is. En de grootte hangt weer af van hoe goed een huis is geïsoleerd. Een woordvoerder schat in dat van de ongeveer 8 miljoen woningen in Nederland er 2 miljoen geschikt zijn voor een hybride systeem.

De koepel van woningcorporaties Aedes zegt dat het al enige tijd bezig is met de verduurzaming van panden, maar dat bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet veel tijd kost. "Daarom is het gebruik van hybride warmtepompen een mooie oplossing om nu al minder gas te gebruiken", zegt een woordvoerder. "Zo kan er in de tussentijd naar nieuwe oplossingen worden gezocht."

Wachttijd meer dan een jaar

Techniek Nederland voorziet voor de komende tijd wel een "bottleneck om genoeg slimme handen te hebben om al die pompen te installeren". Wie nu een warmtepomp wil, moet vaak al een jaar wachten voordat die aan de beurt is. En dat zal volgens de installatiebranche in 2026 niet anders zijn.

De brancheorganisatie wil het personeelstekort aanpakken. Het tekort aan mensen in de sector verdubbelt de komende jaren tot 40.000.