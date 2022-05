Roddelvlogger Coldeweijer tuint in nepvideo van 'snuivende' Talitha Muusse

In een reactie aan BNR wuift Coldeweijer het bedrog weg. "Lieve schat, ik ben niet BNR, ik ben niet NRC, ik ben niet een of andere onderzoeksjournalist. Ik ben gewoon een juicekanaal", zegt ze. "Als ik een video ontvang van iemand die zit te snuiven, dan post ik het gewoon! Het is gewoon juice. That's it."

Ze voegt daaraan toe dat ze in de video nog een slag om de arm heeft gehouden. "Het zou natuurlijk kunnen dat dit is opgezet", zegt ze, gevolgd door: "Maar ik denk dat het niet lang zal zijn totdat je omgeving wel zal zien dat jij dat bent! En het is ontzettend lullig, Talitha. Don't do drugs man."

Veroordeeld door de rechter

Op haar roddelkanaal bespreekt Coldeweijer misstappen van BN'ers, zoals het liefdesleven van André Hazes, wangedrag van Lil Kleine en beschuldigingen tegen Marco Borsato. Ze claimt dat een legertje 'spionnen' haar daarbij van informatie voorziet.

BNR zette de valstrik op nadat de rechter Coldeweijer een maand geleden opdracht had gegeven een video te rectificeren. Zangeres Samantha Steenwijk spande een kort geding aan toen Coldeweijer zei dat ze illegale dieetpillen had gebruikt. BNR wilde daarna uitzoeken hoe makkelijk de roddelvlogger twijfelachtige informatie gebruikt.

"Het experiment van BNR toont aan hoe weinig ervoor nodig is om iemand zwart te maken via een juicekanaal.", concludeert de radiozender. "Coldeweijer nam een uit de lucht gegrepen achtergrondverhaal zonder enige verificatie als feit over."