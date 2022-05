Hoog bezoek in Oekraïne: 'Belangen beveiliging en prominenten botsen weleens'

Van Boven is sceptisch over het aantal hoogwaardigheidsbekleders dat de laatste maanden naar Oekraïne afreist. "De marechaussee heeft vaak discussies over de vraag of zo'n bezoek wel noodzakelijk is. Het zijn uiteindelijk onze mensen die het grootste risico lopen."

De belangen van de beveiliging en de hoogwaardigheidsbekleders botsen nogal eens; zo wil de marechaussee het liefst dat niemand van het bezoek afweet. "Maar er zijn politici die willen laten zien dat ze er zijn, en een diplomatieke missie kan belang hebben bij bekendheid."

Oud-ambassadeur en topdiplomaat Robert Serry herkent dat spanningsveld. Hij werkte onder meer voor de VN in Jeruzalem en kreeg daar permanent beveiliging. Hij reisde geregeld naar de Gazastrook. "Ik heb zeker soms conflicten gehad met degene die besloot of ik ergens wel of niet naartoe mocht. Soms vond ik dat ik écht moest gaan, en dan gebeurde dat ook."

Goed uitleggen

Serry vond zulke bezoeken spannend, maar had altijd vertrouwen in zijn beveiliging. "Ik wist dat als ik ergens naartoe ging, alles zo goed mogelijk was afgedekt." Hij voelde zich dan ook niet snel bedreigd, met uitzondering van de keer dat hij de Gazastrook binnenreed en het bericht kreeg dat de Israëliërs beschietingen zouden hervatten. Hij maakte meteen rechtsomkeert.

"Dan zit je wel in een penibele situatie. Op weg terug naar de grenspost zagen we de raketten al vliegen", vertelt Serry. "Datzelfde kan in Oekraïne gebeuren. Als je op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent, kan geen enkele beveiliger jouw veiligheid garanderen."

Het is uiteindelijk een tweespel tussen de beveiliging en de hoogwaardigheidsbekleder, weet ook oud-beveiliger Van Boven. "Een hoogwaardigheidsbekleder moet ons vertrouwen, maar wij moeten ook goed uitleggen waarom iets wel of niet kan. Het is een samenwerking: vertrouwen op oordeel, intentie en expertise."

