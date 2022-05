Kolonel Iraanse Revolutionaire Garde op straat in Teheran doodgeschoten

Een vooraanstaande kolonel van de Iraanse Revolutionaire Garde is op straat in Teheran doodgeschoten. Twee ongeïdentificeerde schutters op motoren zouden deze kolonel Hassan Sayyad Khodaei in een auto voor zijn huis onder vuur hebben genomen en vijf keer hebben geraakt. Op onbevestigde beelden is te zien dat een man, vermoedelijk Khodaei, dood in zijn auto achter het stuur zit.

Iraanse media, waaronder persbureau Tasnim dat nauwe banden onderhoudt met de Revolutionaire Garde, noemen Khodaei een "beschermer van het heiligdom". Die omschrijving wordt gebruikt voor Iraniërs die vechten in Syrië en Irak. Zij zijn leden van de Quds-brigade, een elite-eenheid binnen de garde die de opdracht heeft om de buitenlandse invloed van Iran te vergroten.

Klopjacht

De verantwoordelijkheid voor de moord is niet opgeëist en de Iraanse staatsmedia melden dat er een klopjacht gaande is op de schutters. De Revolutionaire Garde noemt de moord een criminele terreurdaad door "de tegenrevolutie en buitenlandse elementen die te maken hebben met globale arrogantie", termen waarmee doorgaans op Israël of de Verenigde Staten wordt gedoeld.

Dit soort openlijke moordaanslagen op Iraniërs met een hoge positie binnen het regime zijn relatief zeldzaam, maar komen vaker voor. Eind 2020 werd een prominente atoomwetenschapper, Mohsen Fakhrizadeh, op een weg buiten Teheran geliquideerd. Hij werd gezien als het brein achter het Iraanse atoomprogramma.

Iran: Israëlisch inlichtingennetwerk opgerold

Ongeveer tegelijkertijd met de berichten over de dood van kolonel Khodaei, maakte het Iraanse persbureau ISNA bekend dat leden van een Israëlisch inlichtingennetwerk zijn gesnapt en gearresteerd door de Revolutionaire Garde. Of er een verband bestaat tussen de arrestaties en de moord, is onduidelijk. In de regel valt dit soort Iraanse meldingen niet onafhankelijk te bevestigen.

"Dit netwerk probeerde persoonlijk en publiek eigendom te stelen en verwoesten, mensen te ontvoeren en verzonnen bekentenissen te verkrijgen", beschrijft ISNA. Vanuit Israël is geen reactie gegeven op de Iraanse nieuwsberichten.