ChristenUnie-fractie moet kabinet strenger aanpakken, vinden de leden

De Tweede Kamerleden van de ChristenUnie moeten strenger zijn voor het kabinet. Dat hebben de leden van de kleinste coalitiepartij laten weten op een congres in Zwolle. Ruim 70 procent van de ChristenUnieleden steunde het voorstel dat oproept tot een strengere aanpak.

In het uiterste geval moet ook een motie van wantrouwen of afkeuring tegen bewindspersonen "die bijdragen aan een onbetrouwbare bestuurscultuur" niet worden geschuwd, vinden de indieners. Met een motie van wantrouwen kunnen ministers en staatssecretarissen worden weggestuurd.

Problematisch gedrag

De indieners betogen dat de partij medeverantwoordelijk is voor het in stand houden van een "onbetrouwbare bestuurscultuur" als bewindspersonen nooit een tik op de vingers krijgen. "We moeten duidelijker zijn in het afkeuren van problematisch gedrag", zei een van de indieners.

In de toelichting werd als voorbeeld minister De Jonge genoemd, naar aanleiding van een recent debat over de mondkapjesdeal. Ook genoemd werd premier Rutte, "die een selectief geheugen heeft als het hem goed uitkomt".

In het kabinet zitten drie bewindspersonen van de ChristenUnie: minister Schouten voor Armoedebeleid, minister Staghouwer van Landbouw en staatssecretaris Van Ooijen van VWS.

Destructief rollenspel

Partijleider Segers erkende in zijn speech dat het vertrouwen in de politiek nog steeds moet worden hersteld, zeker na de langslepende formatie. De ChristenUnie-voorman sprak van een "ellendig politiek jaar" en een "parodie op de politiek".

Dat laatste ligt volgens Segers aan zowel de coalitie als de oppositie. "We zijn in een soort destructief rollenspel beland dat ons allemaal naar beneden trekt, dat gewoon niet goed voor ons is."

De partijleider noemde het herstel een "woestijntocht" waarvan hij niet eens weet of die al ten einde is. Het moet in Den Haag weer vaker gaan over idealen en ideeën, betoogde hij.