Wissen sms'jes door Rutte 'volstrekt verkeerd signaal', maar wat zijn de regels?

Volgens hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'eert is er eigenlijk helemaal geen sprake van een grijs gebied. "Het is niet een puur subjectieve aangelegenheid: je kan als politicus inschatten of de inhoud van een bericht zakelijk is of niet. Dat is goed en objectief af te bakenen. Gaat het over een subsidie verlenen? Zakelijk. Theaterstuk? Niet zakelijk."

Volgens de Volkskrant zat bij de ter beschikking gestelde berichten bijvoorbeeld niet de sms die de Amsterdamse burgemeester Halsema op 1 juni 2020 om 20.30 uur naar de premier stuurde vanwege problemen bij een grote demonstratie. "Dat bericht had volgens de regels niet verwijderd mogen worden", zegt Bovend'eert. Volgens Rutte is het niet zeker of de sms wel is verwijderd, de sms kan ook in de zoekopdracht voor de Volkskrant niet naar boven zijn gekomen. Hij zegt dat dat nu wordt uitgezocht.

Vertrouwen

Het verwijderen van sms'jes op deze manier is niet goed voor het vertrouwen van de burger in de politiek, zegt Serv Wiemers, directeur van de Open State Foundation (OSF). "Er zijn juist duidelijke afspraken gemaakt dat er een open bestuurscultuur moet komen. Met zo eigenhandig sms'jes deleten, laat je zien dat je die openheid niet serieus neemt."