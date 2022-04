Merendeel bewindspersonen gebruikt privémail en WhatsApp voor werk

De meeste bewindslieden uit het huidige kabinet maken soms gebruik van hun privémail voor werkgerelateerde zaken. Ook communiceren ze vaak over werk via diensten als WhatsApp en Telegram op hun privételefoons. En dat terwijl het ernstig wordt ontraden.

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken liet haar ministerie nagaan welke ministers en staatssecretarissen privéaccounts gebruiken en waarom. Ze deed dit naar aanleiding van Kamervragen van Volt, GroenLinks en Pieter Omtzigt. Onlangs kwam minister De Jonge in opspraak omdat hij zijn privémail gebruikte toen hij nog minister van Volksgezondheid was.

16 van de 29 bewindslieden maken af en toe gebruik van een privémailaccount, onder wie minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en minister Kaag (Financiën). Zij hebben aangegeven dat ze dat doen om bijvoorbeeld een document te bewerken of uit te printen en uitnodigingen door te sturen naar hun werkmail. In sommige gevallen worden vergaderlinks of documenten doorgestuurd naar een privémailaccount omdat een zakelijk apparaat niet (goed) werkt.

Dat laatste doet onder meer minister Ollongren (Defensie). Volgens het ministerie van Defensie zijn de technische beperkingen op zakelijke apparaten dusdanig groot dat het soms niet anders kan. "Defensie kent wegens veiligheidsoverwegingen technische beperkingen in de zakelijke e-mail op Defensie-apparaten. Zo is het niet mogelijk om hyperlinks in zakelijke e-mails te openen", zegt een woordvoerder.

'Privénummer bekend'

Naast de privémails zeggen twaalf bewindspersonen dat ze veelvuldig gebruik maken van berichtendiensten als sms, WhatsApp, Telegram en Signal. Nog eens drie bewindslieden doen dat "incidenteel".

Bruins Slot schrijft dat de ministers en staatssecretarissen weliswaar een zakelijk toestel gebruiken, maar dat hun privénummer in hun bestuurlijk netwerk bekend is en dat de bewindspersonen dus ook op dat telefoonnummer worden benaderd. Ook spoed, slecht bereik of een defecte zakelijk telefoon zijn genoemd als redenen om privéberichtendiensten te gebruiken.

De betrokken ministeries zeggen dat er geen beveiligingsincidenten zijn geweest. Relevante e-mails en chatberichten van de bewindspersonen zijn en worden volgens de ministeries veiliggesteld.

Staatsgeheime informatie

In het handboek voor bewindspersonen staat dat ministers en staatssecretarissen om veiligheidsredenen alleen gebruik mogen maken van hun goed beveiligde werkaccount.

In 2016 kwam toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp in de problemen omdat er staatsgeheime informatie en vertrouwelijke documenten in zijn privémail zaten.