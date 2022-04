De Jonge gebruikte privémail voor werk, oppositie wil opheldering

Premier Rutte en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken moeten opheldering geven over het gebruik van privémails door minister De Jonge tijdens de coronacrisis.

De Jonge heeft, tegen de nadrukkelijke adviezen uit het Handboek voor Bewindspersonen in, als minister van Volksgezondheid zijn persoonlijke iCloud emailadres gebruikt om te communiceren over allerlei werkgerelateerde onderwerpen.

Oppositiepartijen GroenLinks en Volt en het Kamerlid Omtzigt zijn bang dat daardoor belangrijke informatie over het verloop van de coronacrisis verloren is gegaan en dat niet meer goed te achterhalen valt of de coronacrisis goed is aangepakt.

Veilig

Rutte en Bruins Slot moeten voor donderdagochtend 9.30 uur onder meer duidelijk maken of berichten "van dit iCloud emailadres veilig en volledig opgeslagen zijn" en openbaar gemaakt kunnen worden voor de parlementaire enquête naar het coronabeleid.

Donderdag is een Kamerdebat over de mondkapjesdeal die het ministerie van VWS sloot met Sywert van Lienden. Het debat is met minister Helder van Langdurige Zorg en niet met De Jonge, die nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is. Er loopt een onderzoek van accountant Deloitte naar de mondkapjesdeal en tot die tijd wil hij er niets over zeggen.

Appjes

Uit een reconstructie van De Volkskrant op basis van Wob-verzoeken werd eind maart duidelijk dat De Jonge zelf het eerste zetje gaf bij de omstreden mondkapjesdeal, via appjes die de CDA-minister naar een hoge ambtenaar stuurde.

Nu komt daar dus het gebruik van privémail voor het werk bij. Want uit de informatie uit de Wob-verzoeken blijkt ook dat De Jonge zich niet aan de voorschriften uit het Handboek heeft gehouden. Daarin wordt het gebruik van een privémailaccount voor werkgerelateerde doeleinden "ernstig" ontraden.

De Volkskrant heeft het ministerie van VWS vandaag gevraagd waarom De Jonge dit toch heeft gedaan. "Het gaat om een persoonlijke afweging van de voormalige minister van VWS", aldus de afdeling voorlichting.

De afdeling voorlichting erkent dat "niet uit te sluiten is" dat er informatie verloren is gegaan.

In 2016 kwam minister Kamp van Economische Zaken in de problemen toen bleek dat hij zijn gmail-account had gebruikt voor zijn werk.