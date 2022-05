VS en Zuid-Korea bieden Noord-Korea coronahulp aan

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben Noord-Korea coronahulp aangeboden. Dat land kampt met een grote corona-uitbraak. Vandaag zijn er opnieuw 220.000 Noord-Koreanen met coronasymptomen geregistreerd.

De Amerikaanse president Biden en de Zuid-Koreaanse president Yoon hebben in een onderlinge ontmoeting besloten Noord-Korea hulp aan te bieden. "We zijn bereid met de internationale gemeenschap samen te werken om Noord-Korea te helpen bij de bestrijding van het virus", staat in een gezamenlijke verklaring. Volgens Biden heeft de VS al vaccins aangeboden, maar is daar nog geen reactie op gekomen.

Ruim een week geleden maakte Noord-Korea voor het eerst melding van een coronadode, dik twee jaar na het uitbreken van de pandemie. De afgelopen vijf dagen meldde het land dagelijks gemiddeld zo'n 200.000 nieuwe mensen met coronaklachten, zoals koorts. Of zij ook echt besmet zijn, is niet vast te stellen; Noord-Korea voert bijna geen tests uit. Ook is in het land bijna niemand gevaccineerd.

Biden sluit ontmoeting met Kim niet uit

De afspraak tussen de twee leiders werd gemaakt in Zuid-Korea, waar president Yoon net is aangetreden. Ze zeiden verder dat ze overwegen meer militaire oefeningen te houden, als reactie op de vele rakettests van Noord-Korea dit jaar. Die oefeningen werden de laatste jaren juist minder gehouden om de spanningen te verminderen.

Biden heeft op verzoek van Yoon bevestigd dat de Verenigde Staten bereid zijn Zuid-Korea met kernwapens te verdedigen als dat nodig is. De Amerikaanse president sloot een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim overigens niet uit: "Dat hangt ervan af of hij eerlijk en serieus is."