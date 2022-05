Opeens is er corona in Noord-Korea: 'Land toont zich altijd kwetsbaar én krachtig'

Als het coronavirus nu om zich heen grijpt in het land, dan is Noord-Korea daar volgens Casper van der Veen niet goed op voorbereid. "Er zijn in hoofdstad Pyongyang wel een paar moderne ziekenhuizen, maar veel andere zorginstellingen hebben niet eens elektriciteit. Laat staan beademingsapparatuur. Dat is ook een van de redenen waarom het land zich hermetisch afsloot van de buitenwereld. Dat was ook het geval met de uitbraak van ebola, ook al was er in Azië geen enkele besmetting vastgesteld."

Voor de pandemie kampte Noord-Korea al met een crisis en die problemen zijn alleen maar groter geworden. Zo zijn er grote tekorten aan medicijnen en voedsel. Van der Veen: "Veel mensen zijn ondervoed, zij hebben minder weerstand. Daarnaast is Noord-Korea een van de twee landen in de wereld waar ze niet zijn begonnen met vaccineren, waardoor de bevolking geen antistoffen tegen het virus heeft."

Andere landen hebben hun hulp meermaals aangeboden, bijvoorbeeld door vaccins aan te bieden. "Daar hebben ze nee tegen gezegd. Waarschijnlijk omdat de vaccins overduidelijk niet uit Noord-Korea komen", zegt Remco Breuker. "Maar ze hebben geen eigen vaccins, dus nu zullen ze wel moeten als ze de pandemie onder controle willen krijgen."

Er is in Noord-Korea een nationale lockdown afgekondigd om het virus onder controle te krijgen. Daarbij zijn maatregelen ingesteld als het houden van voldoende afstand, zegt Breuker. Verder mag er enkel gekookt water gedronken worden, moeten mensen met zout water gorgelen en wordt ze opgedragen handen te wassen. Breuker denkt dat het land er wel in kan slagen om de bevolking snel te vaccineren als de vaccins er eenmaal zijn. Onder meer Zuid-Korea en China hebben hulp al aangeboden.