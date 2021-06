Te weinig eten, hoge prijzen en corona: crisis op crisis in Noord-Korea

Informatie krijgen lastig, maar niet onmogelijk

Het is zeer lastig om informatie te krijgen uit Noord-Korea omdat het land alles afgesloten houdt voor de buitenwereld. Vrij internetverkeer is er niet. De internationale waarnemers die er zaten, en dat waren er niet veel, zijn inmiddels weg en worden niet vervangen. Volgens van der Veen is het vrij lastig om daar als waarnemer langer te verblijven vanwege de totale onvrijheid die er is.

"Niemand wordt toegelaten. Er zijn een aantal organisaties die contact houden met mensen in het land, maar dat is wel moeilijk. Zo mochten veel Chinese burgers de grens over maar door de maatregelen, door de grenzen te sluiten, is dat nu ook niet meer mogelijk. "

Noord-Korea probeert de eigen berichten te controleren, maar er komt wel degelijk informatie het land uit zegt hoogleraar Breuker. "Het is geen zwart gat. Er zijn burgerjournalisten actief, ook die informatie over waar er hongersnood is komt het land uit en dat gaat vaak via informele kanalen of via het Chinese netwerk."

Breuker denkt dat de komende tijd er meer berichten naar buiten komen over hoe groot de problemen in het land zijn. Volgens hem lijkt het erop dat de problemen zullen verergeren. De zomeroogst komt eraan en die gaat blijkbaar flink tegenvallen.