Duits vliegveld Münster aast op Nederlander die Schiphol mijdt

Vliegveld Münster-Osnabrück ziet meer kansen op de Nederlandse markt, nu Schiphol kampt met personeelstekorten en overbelast is. De luchthaven, op een uur autorijden van Enschede, wil dat over een paar jaar 20 procent van het totale aantal passagiers uit Nederland komt.

"Ik noem ons, vaak met een grapje, de oostelijkste luchthaven van Nederland", zegt marketingdirecteur Detlef Döbberthin van de Duitse luchthaven bij RTV Oost.

Luchthaven Münster-Osnabrück heeft op dit moment 22 bestemmingen, vooral in populaire vakantielanden. Jaarlijks komen er tussen de 700.000 en 750.000 passagiers. Voor de coronapandemie waren dat er ongeveer een miljoen. De directeur wil dat aantal graag weer op peil hebben en denkt dat er genoeg potentieel in Nederland ligt. Zeker nu Schiphol kampt met personeelstekorten bij de beveiliging en bagagesjouwers. Uit een peiling van de Telegraaf bleek deze week dat veel reizigers chaos verwachten en komende zomer niet vanaf Schiphol durven te vliegen.

Website in het Nederlands

Flughafen Münster-Osnabrück, in de wandelgangen FMO genoemd, ontvangt de aarzelende Schiphol-klanten met open armen. Met onder meer extra (vakantie-)bestemmingen en samenwerkingen met Nederlandse reisbureaus wil de Duitse luchthaven inwoners van Overijssel aanmoedigen om daar het vliegtuig te nemen. Er is al een website in het Nederlands en wat de directeur betreft worden ook de informatieborden op het vliegveld zelf drietalig: Duits, Engels en Nederlands.

"10 procent van het aantal passagiers komt uit Nederland, vooral uit Overijssel, Drenthe en Gelderland. We geloven dat we dat aantal kunnen verdubbelen over vijf à zes jaar", zegt Döbberthin.

Openbaar vervoer

De directeur geeft toe dat hij ook een financieel belang heeft bij de komst van veel meer Nederlanders. "We maken geen winst, dat klopt", aldus Döbberthin. "Kleine Duitse luchthavens hebben dezelfde problemen als die in Nederland en de coronapandemie heeft natuurlijk ook niet geholpen. Maar ik vergelijk ons ook weleens met het openbaar vervoer: dat maakt vaak ook geen winst, terwijl er wel veel mensen gebruik van maken."

Met behulp van de Nederlanders denkt FMO binnen vijf à zes jaar winstgevend te kunnen zijn. Dat zou voor het eerst in het vijftigjarig bestaan van het vliegveld zijn.