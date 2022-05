Hoe Poetin een coup tegen hem haast onmogelijk heeft gemaakt

Volgens Galeotti is dit een poging van Oekraïne om verdeeldheid te zaaien binnen de Russische elite. "Als Kiev echt denkt dat er een coup aanstaande is, dan zou het juist in hun belang zijn te zwijgen."

Kosten-batenanalyse

De Ruslandexpert denkt dat het veel slechter moet gaan met Rusland voordat Poetin moet vrezen voor zijn leiderschap. De top van de strijdkrachten, de veiligheidsdiensten en de oligarchen: zij maken volgens Galeotti steeds een kosten-batenanalyse.

"Veel van hen zouden Poetin graag zien vallen, maar momenteel is het risico om tegen de president in te gaan veel te groot. De vraag is hoe ze die afweging maken als Poetin ernstig ziek wordt, of als de economie instort."

'Ziek'

Hardnekkige geruchten stellen dat dit eerste scenario al het geval is. Een oligarch zou op geluidsopname hebben gezegd dat Poetin bloedkanker heeft. En een overgelopen KGB-agent beweert dat de 69-jarige president leidt aan parkinson en dementie.

Die speculatie wordt versterkt door video's waarop Poetin tijdens officiële momenten spastische bewegingen lijkt te maken met zijn rechterhand, of zich vastklemt aan een tafel en opvallend veel met zijn voeten wiebelt: