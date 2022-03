Poetins oorlog: naar wie luistert hij nog?

Rijke Russen

Ook de Russische elite - de oligarchen die na de val van de Sovjet-Unie steenrijk werden in de schokgolf van privatiseringen - had altijd veel invloed op het Kremlin. Door deze groep hard aan te pakken met sancties, hoopt het Westen dat zij druk uitoefenen op Poetin de oorlog te stoppen.

Deze groep houdt zich doorgaans ver van politieke uitspraken in het openbaar, maar de sancties komen hard aan. Vermogens vervliegen of worden bevroren, jachten in beslag genomen, functies, bedrijven en voetbalclubs moeten worden opgegeven.

En in de afgelopen week meldden zich daadwerkelijk een aantal van hen. Michail Fridman bijvoorbeeld, baas van een van Ruslands grootste banken. In een brief aan zijn medewerkers noemde hij de situatie in Oekraïne een "tragedie" en schreef hij dat "oorlog nooit een antwoord kan zijn".

Een andere bankenman, multimiljardair Oleg Tinkov, schrijft op Instagram: "Nu sterven er in Oekraïne elke dag onschuldige mensen, dit is ondenkbaar en onaanvaardbaar!", gevolgd door de hashtag #geenoorlog.