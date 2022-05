Werkende vrouwen in de overgang willen meer ondersteuning: 'Thema moet uit taboesfeer'

De houding van Monique's leidinggevende is niet vanzelfsprekend, maar de behoefte aan ondersteuning is er wel. Uit onderzoek blijkt dat 57 procent van de vrouwen met klachten meer begrip en ondersteuning wil krijgen op de werkvloer.

Gynaecologen trekken al jaren aan de bel over de slechte signalering van overgangsklachten bij werkende vrouwen. Wel wordt de bewustwording over dit onderwerp groter bij bedrijven en de overheid, zegt Eveline Bakker, oprichter van platform Vuurvrouw. "Steeds meer werkgevers denken: we moeten hier toch wat mee. We zien de laatste jaren echt wel vooruitgang, maar er is nog veel te doen."

Geen burn-out

Ook bedrijfsartsen hebben hier een rol in. Kennisplatform Care for Women geeft trainingen aan bedrijfsartsen om ervoor te zorgen dat ze de juiste diagnose geven. "Als een vrouw vertelt dat ze slecht slaapt en het werk haar teveel wordt, krijgt ze snel van de bedrijfsarts te horen dat ze een burn-out heeft", zegt Celine Vervoorn, die trainingen geeft. "We raden bedrijfsartsen bijvoorbeeld aan om altijd te vragen naar de menstruatiecyclus."

HumanTotalCare, een van de grootste overkoepelende arbodiensten in Nederland, zegt dat het thema op de agenda staat en nascholing aanbiedt voor bedrijfsartsen over de overgang.

Het ziekteverzuim onder werkende vrouwen tussen 45 en 55 jaar is hoog, en is vaak gerelateerd aan de overgang. Dat melden vrouwen niet altijd. "Het onderwerp zit in de taboesfeer. Vrouwen vinden het moeilijk om met hun klachten naar een mannelijke of veel jongere baas te stappen", zegt Vervoorn.

Leidinggevenden krijgen trainingen om het thema bespreekbaar te maken. Ook krijgen ze praktische tips aangereikt. Zo kunnen bedrijven zorgen voor een aanpassing in werkkleding, betere ventilatie of flexibele werktijden.