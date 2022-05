Ere Zilveren Nipkowschijf voor Paul Witteman

Journalist en presentator Paul Witteman krijgt dit jaar de Ere Zilveren Nipkowprijs. De 75-jarige Witteman, die afgelopen zondag afscheid nam van zijn tv-programma Podium Witteman, krijgt de belangrijke televisieprijs van de jury voor zijn gehele oeuvre.

"In 1998 schreef de toenmalige jury van de 'reguliere' Zilveren Nipkowschijf: Paul Witteman zal de televisiegeschiedenis ingaan als een programmamaker die in de jaren 90 als geen ander zijn stempel heeft gedrukt op de informatieve sector", brengt de huidige jury in herinnering. "Hij was en is niet alleen een voortreffelijk presentator, maar ook een intelligent interviewer, die zich met schijnbaar groot gemak op de moeilijkste gebieden begeeft."

Volgens de huidige jury van de prijs maakt Witteman die reputatie nu nog steeds waar, en heeft hij die verbreed met zijn Podium Witteman - "een van de geliefdste muziekprogramma's van de Nederlandse omroep".

De stem van 'Met het oog op morgen'

Witteman krijgt zijn prijs op 16 juni, wanneer ook de Zilveren Nipkowschijf en de Zilveren Reissmicrofoon worden uitgereikt bij het zestigjarige jubileum van de prijs. Vorig jaar kreeg Het Sinterklaasjournaal (NTR) de Ere Zilveren Nipkowschijf. Eerdere winnaars zijn Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw en André van Duin.

De Ere Zilveren Reissmicrofoon gaat naar Hans Hogendoorn, die lang de stem was van NPO Radio 1. Sinds dit jaar is de 74-jarige radiomaker niet meer de zenderstem. Hij leent zijn kenmerkende stem nog wel dagelijks aan het radioprogramma Met het oog op morgen van de NOS. Volgens de jury heeft Hogendoorn "ons geleerd wat het verschil is tussen een stem hebben en een stem zijn".

Misstanden bij The Voice

Verder heeft de jury bekendgemaakt dat de BOOS-aflevering over de misstanden bij The Voice of Holland (BNNVARA) is genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf, net als Het jaar van Fortuyn (AVROTROS) en Mijn vader de gelukszoeker (VPRO).

Genomineerd voor de Zilveren Reissmicrofoon zijn de podcast De onbekende kinderen van Kamp Westerbork (NOS), Radio 4-presentatrice Jet Berkhout (AVROTROS) en het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland (VPRO).