Brits parlementslid geschorst vanwege aanklacht seksueel geweld

Een Brits parlementslid dat wordt verdacht van aanranding en verkrachting, is voorlopig geschorst. Dat heeft de voorzitter van het Lagerhuis bekendgemaakt. Ook de Conservatieve Partij, waartoe het parlementslid behoort, heeft de man gevraagd om bij het parlementsgebouw weg te blijven zo lang de politie de zaak onderzoekt.

De politie arresteerde de politicus maandagavond op verdenking van seksueel geweld, verkrachting, machtsmisbruik en wangedrag in een publieke functie. Hij zou zich daar tussen 2002 en 2009 schuldig aan hebben gemaakt. Gisteren is hij op borgtocht vrijgelaten. Het politieonderzoek naar de man is al twee jaar aan de gang.

Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle heeft de parlementariërs opgeroepen om de naam van de verdachte niet te delen met de pers. Het is volgens hem "zeer ongepast om in het Lagerhuis aan de zaak te refereren". Ook de politie heeft de naam van de verdachte niet bekendgemaakt. Het enige dat over hem naar buiten is gebracht, is zijn leeftijd: 50.

Seksisme en grensoverschrijdend gedrag

De verdenkingen volgen op een reeks gevallen van seksistisch en seksueel wangedrag in de Britse politiek. Vorige maand nog keek het conservatieve parlementslid Neil Parish naar porno op zijn smartphone terwijl hij naast een vrouwelijke collega zat. Enkele dagen nadat de vrouw hiervan melding had gemaakt, stapte hij op. Hij noemde het "een moment van zwakte".

In diezelfde maand stapte parlementslid Imran Ahmad Khan van de Conservatieve Partij op nadat hij schuldig was bevonden aan het aanranden van een 15-jarige jongen in 2008. En een ander parlementslid van de Conservatieven, David Warburton, is momenteel geschorst vanwege een onderzoek naar drie mogelijke gevallen van seksuele intimidatie.

Een onafhankelijke klachtencommissie heeft sinds haar oprichting in 2018 al zeker zeventig meldingen gekregen van seksueel wangedrag door in totaal 56 parlementsleden, schrijft The Sunday Times. Onder de leden over wie meldingen zijn gedaan, zijn drie ministers en twee onderministers.