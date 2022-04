Vrouwelijke Tories eisen actie tegen collega die porno keek in Lagerhuis

De Britse Conservatieve Partij doet onderzoek naar een parlementariër die in het Lagerhuis op zijn mobiele telefoon naar porno zou hebben gekeken. De zaak werd aanhangig gemaakt in een bijeenkomst waarin veertien vrouwelijke parlementariërs van de Tories zich uitspraken over hun ervaringen met seksisme in het parlement.

Terwijl hij porno keek, zat er een vrouwelijke minister naast de man, zo luidt de beschuldiging. Ook tijdens een commissievergadering zou de man een keer porno hebben gekeken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Chris Heaton-Harris, die de rol heeft van chief whip - degene die de fractiediscipline moet handhaven. In een verklaring zegt een woordvoerder dat "dit gedrag volledig onacceptabel is en dat er actie zal worden ondernomen".

'Reden voor ontslag'

De melding over de parlementariër komt op een moment dat meer Britse politici worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen week werd bekend dat er tegen drie ministers van de Conservatieve Partij een klacht is ingediend bij een commissie die wangedrag in het parlement onderzoekt. De vrouwelijke Tories eisen ook actie tegen de drie ministers.

Wie de betrokken ministers zijn is niet bekendgemaakt, ook is onduidelijk wie de porno kijkende parlementariër is. De ministers maken deel uit van een groep van in totaal 56 parlementsleden tegen wie een klacht over seksuele misdraging is ingediend.

De Britse premier Johnson werd vandaag in het parlement bevraagd over wat er moet gebeuren als parlementariërs seksueel wangedrag vertonen: "Seksuele intimidatie is onacceptabel en natuurlijk is het een reden voor ontslag." Volgens Johnsons woordvoerder kampt de Conservatieve Partij niet met een seksismeprobleem.