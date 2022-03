Gedrag oud-speaker Bercow verwerpelijk, zou nu leiden tot gedwongen aftreden

De voormalige voorzitter van het Britse parlement, John Bercow, heeft zich stelselmatig schuldig gemaakt aan pestgedrag en liegen en mag nooit meer een toegangspas voor het parlement krijgen. Als hij nog parlementslid was geweest, zou hij hebben moeten aftreden. Dat concludeert een onafhankelijke commissie naar aanleiding van een onderzoeksrapport naar het gedrag van speaker Bercow tegenover leden van zijn team.

Bercow kreeg wereldwijde bekendheid met zijn markante stemgeluid. Het 'Orderrr!' uit zijn mond ging vooral in de tijd van de Brexit-debatten de hele wereld over.

De parlementaire commissaris voor omgangsvormen, Kathryn Stone, deed onderzoek naar het gedrag van Bercow naar aanleiding van tientallen beschuldigingen van drie huidige en vroegere medewerkers van het Lagerhuis. Die gingen over kleinering, belediging, intimidatie, machtsmisbruik, woede-uitbarstingen en in een geval het gooien met een mobiele telefoon.

Ontoelaatbaar gedrag

21 beschuldigingen hielden stand bij de onafhankelijke commissie, die is ingesteld om klachten over pesten, treiteren, beledigen of seksueel grensoverschrijdend gedrag te beoordelen. De commissie werd ingeschakeld nadat Bercow tegen het rapport in beroep was gegaan.

De commissie concludeerde dat er sprake was van ontoelaatbaar gedrag dat op geen enkele werkplek getolereerd zou worden. "Zijn gedrag is ver onder de maat van wat van een parlementslid mag worden verwacht."

Ook in het parlement stoorden mensen zich aan zijn werkwijze. Een aantal Conservatieven beschuldigde hem ervan dat hij vooroordelen had, waarmee hij niet voldeed aan de eis dat de Kamervoorzitter neutraal moet zijn. Anderen prezen hem, onder andere omdat hij backbenchers meer kans gaf hun woordje te doen dan zijn voorgangers als speaker.

'Schertsvertoning'

Een van de klagers, een persoonlijk assistent van Bercow, zegt in een reactie dat ze blij is met de erkenning die ze krijgt. Ze noemt de tijd die ze voor hem werkte "de vreselijkste tijd van mijn werkzame leven", die leidde tot "stress, angsten en verlies van zelfvertrouwen". Ze voegde eraan toe dat Bercow geen enkel teken van berouw heeft getoond.

Bercow noemde de uitkomsten van het onderzoek een "karikatuur van rechtvaardigheid" en zei dat hij slachtoffer was geworden van een "wraakzuchtige vendetta" gebaseerd op vooroordelen en roddels. Het was volgens hem een uitvergrote, amateuristische en onrechtvaardige procedure die in een rechtbank geen vijf minuten had standgehouden. Een schertsvertoning, noemde hij het.