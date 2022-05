Jort Kelder verliest zaak tegen Google en Twitter

"Ik vind het een laffe uitspraak", zegt Kelder tegen de NOS. "Die platforms hebben zoveel macht. Daar ben je als klein BN'ertje gewoon aan overgeleverd. In feite ben je vogelvrij als je wordt opgelicht." De presentator denkt dat de rechter het niet aandurfde om de bedrijven aan te pakken. "Ik ben teleurgesteld, maar de rechter is de baas."

Hij stelt dat Google 2600 keer aantoonbaar zijn beeltenis heeft gebruikt. "Een grotere inbreuk op mijn portretrecht heb ik niet meegemaakt." Het steekt hem dat mensen die op de advertentie klikken en geld verliezen nu niet beschermd zijn.

"Nietsvermoedende mensen klikken op mijn afbeelding die verpakt is in de vormgeving van bijvoorbeeld de NOS of het AD. Die weten niet dat ze iets verkeerd doen. Ik vind het schokkend dat de rechter daar niets over heeft gezegd."

Maatschappelijk relevant

De rechtbank verplicht Google wel om de gegevens van de makers van zeventien advertenties over te dragen aan Kelder. Doet Google dat niet, dan moet het bedrijf een dwangsom van 1000 euro per dag betalen, met een maximum van 100.000 euro totdat de gegevens zijn afgestaan.

Twitter hoeft dat niet te doen omdat de eisers niet voldoende duidelijk hebben gemaakt waarom het bedrijf dat zou moeten doen. "De eiser heeft alleen gesteld dat het evident is dat er geen andere mogelijkheid is om de identificerende gegevens te achterhalen."

Aan persbureau ANP laat Google weten "keihard te werken om fraudeurs op ons platform tegen te houden. We zijn blij dat de rechtbank onze inspanningen vandaag heeft erkend".

Kelder gaat onderzoeken of er vervolgstappen mogelijk zijn. "We gaan het nu heel technisch en juridisch bestuderen." Hij ziet mogelijkheden voor een hoger beroep. "Het is maatschappelijk relevant of zulke bedrijven de wereld tekort mogen doen."