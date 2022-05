'Alsjeblieft niet nog meer banen', wat is er aan de hand op de arbeidsmarkt?

Door de recordkrapte op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers geen mensen vinden om het werk te doen. En dat merken we ook in het dagelijks leven: minder bussen en treinen, omrijden door een gesloten tunnel en extreme drukte op Schiphol. Maar het grootste probleem noemen economen de economische schade die kan ontstaan doordat cruciaal werk blijft liggen.

Elke sector heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt: wat is er aan de hand? We bespreken dat in vier vragen en antwoorden.

Waarom is er spanning op de arbeidsmarkt?

"We zitten voor Nederland in een ongekende situatie", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Decennia is het adagium geweest: 'werk werk werk', er konden niet genoeg banen zijn. Afgelopen jaar is het tegenovergestelde het geval; er is eigenlijk veel te veel werk. Je zou nu eerder willen zeggen: alsjeblieft niet nog meer banen."

Voor arbeidsmarkteconomen is het krapterecord geen verrassing. In 2017 werd al gewaarschuwd dat werkgevers in de techniek, de zorg en het onderwijs de komende jaren moeite zouden hebben om genoeg personeel te vinden.

Een van fundamentele oorzaken van de krapte is de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Volgens hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen is het omslagpunt van de vergrijzing pas over een kleine dertig jaar: "Als we doorgaan met wat we nu doen, zal de vergrijzing ons nog tientallen jaren parten spelen."

Ook de coronacrisis heeft zijn aandeel gehad in de krapte. Door de miljarden coronasteun zijn veel meer bedrijven overeind gebleven. Ook bedrijven die voor de coronacrisis eigenlijk al niet levensvatbaar waren. Werknemers bleven dus ook vastzitten in de banen, terwijl zij anders beschikbaar zouden zijn geweest voor andere werkgevers.