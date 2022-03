Ouderen weer gewild op de werkvloer, uitzendbureaus drukker dan ooit

Acht jaar werkloos

Een van de mensen die weer werk hebben gevonden, is Sylvia Schouten (62). Ze is acht jaar werkloos geweest en werkt in een deurenfabriek. "Ik ben in een mannencultuur terechtgekomen", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. Ze is erg blij met deze baan: "Je leert al doende, en je moet je openstellen om nieuwe dingen te leren, want je bent nooit te oud om te leren."

Voorheen werkte ze in de horeca, onder meer als bedrijfsleider. "Het is onterecht dat werkgevers bang zijn om ouderen aan te nemen." En dat terwijl de mentaliteit van jongeren vaak "nul komma nul is", vindt ze.

Hans den Boestert (63) is via een uitzendbureau bij PostNL terechtgekomen. Vijf dagen in de week begint hij om drie uur 's nachts met werken om net iets meer dan het minimumloon te verdienen: "Dan verdien ik net iets meer met de toeslagen erbij", zegt hij tegen het NOS Radio 1 Journaal. Naar eigen zeggen houdt hij dit werk goed vol, maar hij moet wel "twee keer per dag plat".

Schouten schroeft het ophangingssysteem in de deuren: