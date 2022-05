Vakbond: uitval Arriva-treinen niet alleen door ziekte, personeel gaat naar NS

Dat vervoerder Arriva momenteel minder treinen laat rijden in Groningen zou niet alleen komen door ziekteverzuim onder personeel. Volgens de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) zou het personeel ook elders solliciteren. "Al langere tijd loopt personeel weg bij Arriva, om over te stappen naar de NS", zegt vakbondsbestuurder Wim Eilert tegen RTV Noord.

Begin deze maand maakte Arriva bekend dat er in Groningen de komende tijd minder treinen rijden. Volgens de vervoerder zou dat komen door ziekteverzuim onder het personeel. Er vervallen in totaal acht sneltreinritten uit per dag.

De VVMC erkent dat de gevolgen van corona nog altijd problemen opleveren. "Dat zie je ook bij andere vervoerders. Maar je ziet ook dat er vanuit Groningen volop wordt gesolliciteerd bij de NS", zegt Eilert.

'Meer banen dan mensen'

Volgens Eilert biedt de NS betere arbeidsvoorwaarden en is er meer aandacht voor het personeel. Machinisten en conducteurs, de laatsten heten bij Arriva stewards, vertrekken volgens Eilert ook vanwege de hoge werkdruk.

"De diensten zijn veel te druk. Er zit weinig tijd tussen diensten zelf, en mensen worden veel gevraagd om er iets bij te doen", legt hij uit. "Dan gaan ze op een gegeven moment iets anders zoeken. En mensen kunnen kiezen, want er zijn momenteel veel meer banen dan mensen."

Volgens Eilert moet Arriva iets doen om het personeel bij zich te houden. "Het is echt nodig dat Arriva een aantrekkelijkere werkgever wordt. Daarvoor moet je iets aan de arbeidsvoorwaarden doen, en mensen aandacht geven. En ja, de beloning moet ook omhoog."

'Structureel personeelstekort'

Arriva laat in een reactie weten dat er sprake is van een "structureel personeelstekort". "Momenteel vragen wij door het hogere ziekteverzuim meer flexibiliteit van ons personeel dan normaal het geval is. We zijn erg dankbaar voor ieders inzet en het overnemen van diensten."

De vervoerder zegt continu in nieuwe medewerkers en opleidingen te investeren. "Begin april is er opnieuw een volle opleidingsklas gestart en de wervingscampagne voor machinist leverde onlangs ruim voldoende sollicitaties op."

Op verdere opmerkingen van vakbond de VVMC wil Arriva niet ingaan. "Gesprekken over arbeidsvoorwaarden voeren wij aan de onderhandelingstafel van de cao", zegt de vervoerder.