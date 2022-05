Grote influencers moeten zich binnenkort ook aan reclameregels houden

Mocht het misgaan, dan kan het commissariaat boetes opleggen, maar commissaris Eijsvoogel wil dat eigenlijk niet: "We richten ons liever op voorlichting over wat je wel en niet zomaar kan uploaden. We hebben veel contact met influencers gehad in de afgelopen tijd. Mochten ze de mist in gaan, dan willen we eerst een stevig gesprek. Mochten die waarschuwingen geen zin hebben, dan hebben we de optie om boetes uit te delen." Het is niet bekend hoe hoog die boetes zijn.

Het commissariaat concentreert zich op het type filmpjes waarin vaak reclame voor producten wordt gemaakt. Genoemd worden bijvoorbeeld filmpjes van beautyvloggers of unboxing filmpjes voor kinderen, waarbij vaak sprake is van sluikreclame. Verder zal er worden opgetreden na klachten. Eijsvoogel: "We hebben niet een kantoor vol mensen die het internet aan het afstruinen zijn op zoek naar sluikreclame. We zoeken gericht op risicovolle thema's en komen in actie nadat mensen een melding hebben gemaakt."